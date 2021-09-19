В Китае после опрокидывания пассажирского судна погибли 10 человек

Количество жертв кораблекрушения в китайской провинции Гуйчжоу возросло до 10.

Количество жертв кораблекрушения в китайской провинции Гуйчжоу возросло до 10.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, к настоящему времени спасены 40 человек, еще пять пассажиров по-прежнему числятся пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции задействованы около 50 спасательных лодок и вертолеты.

Напомним, что пассажирское судно перевернулось в субботу вечером на реке Цзанкэ в районе города Люпаньшуй. По предварительным данным, конструкция судна предусматривала посадку не более 40 пассажиров, однако в момент ЧП корабль был перегружен.