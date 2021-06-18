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В Китае полиция задержала восемь человек в связи со взрывом газа на рынке

В Китае полиция задержала восемь человек в связи со взрывом газа на рынке Китайские правоохранительные органы произвели задержание восьми человек в связи со взрывом газа на продуктовом рынке в провинции Хубэй на территории центрального Китая.
Другие страны
18 июня 2021 г. 08:27
В Китае полиция задержала восемь человек в связи со взрывом газа на рынке

Китайские правоохранительные органы произвели задержание восьми человек в связи со взрывом газа на продуктовом рынке в провинции Хубэй на территории центрального Китая.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Среди задержанных оказался руководитель дочернего подразделения Китайской газовой компании - оператора, ответственного за газификацию города Шиянь, где произошло ЧП. Власти продолжают проводить расследование. Согласно предварительным данным следствия, причиной происшествия стал недостаточно эффективный контроль за безопасностью местного газопровода.

13 июня примерно в 06:30 по местному времени на территории района Чжанвань в Шияне произошел взрыв, в результате которого погибли 25 человек, более 100 жителей получили ранения. Ударная волна полностью разрушила здание рынка, а в находящихся поблизости домах были выбиты стекла.

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Версия на английском языке 8 detained over fatal gas explosion in central China
Версия на азербайджанском языке Çində güclü partlayışla əlaqədar 8 nəfər saxlanılıb

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