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    В Китае полиция арестовала 53 человека за незаконную торговлю оружием в интернете

    Согласно данным следствия, все подозреваемые принадлежат к одной преступной группировке

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Китайские правоохранительные органы арестовали в уезде Анькан 53 человека, обвиняемых в противозаконной торговле оружием в интернете.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Global Times.

    Согласно данным следствия, все арестованные принадлежат к одной криминальной группировке. При проведении операции по ее ликвидации было изъято 38 единиц огнестрельного оружия и порядка 30 тыс. пуль.

    Преступники занимались нелегальной деятельностью с начала 2017 года, сбывая оружие под видом оптического оборудования в не менее 20 городов страны.

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