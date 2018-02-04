В Китае полиция арестовала 53 человека за незаконную торговлю оружием в интернете

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Китайские правоохранительные органы арестовали в уезде Анькан 53 человека, обвиняемых в противозаконной торговле оружием в интернете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Global Times.

Согласно данным следствия, все арестованные принадлежат к одной криминальной группировке. При проведении операции по ее ликвидации было изъято 38 единиц огнестрельного оружия и порядка 30 тыс. пуль.

Преступники занимались нелегальной деятельностью с начала 2017 года, сбывая оружие под видом оптического оборудования в не менее 20 городов страны.