В Китае почти 200 тыс. человек эвакуированы из-за наводнения

Более 190 тыс. человек на севере Китая эвакуированы из-за тайфуна "Доксури".

Более 190 тыс. человек на севере Китая эвакуированы из-за тайфуна "Доксури".

Как передает Report , об этом сообщает китайское государственное агентство "Синьхуа".

По данным агентства, за это время жертвами стихии стали 11 человек в Пекине и других городах. Из-за урагана временно перестали работать 60 морских пассажирских маршрутов и еще 260 водных проектов. В спасательных работах участвуют 14 тыс. человек.

По данным гостелевидения Китая, за четыре дня на Пекин, Тяньцзинь и Хэбэй выпало 40%, 24% и 25% годового количества осадков.

Для минимизации последствий тайфуна были открыты четыре национальных водохранилища в долине реки Хуахэ и зоны задержания паводков в Нинцзиньбо, Далузэ, Сяоцинхэ и Лангоува в долине реки Зия.