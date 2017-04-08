 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Китае перевернулся туристический автобус, есть погибшие

    В настоящий момент ведется расследование ДТП

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Автобус с местными туристами перевернулся в провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, погибли три человека, шесть получили ранения.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

    Авария произошла утром в городе Шахэ. В автобусе находились 35 человек. Сообщается, что шесть пострадавших пассажиров с переломами доставлены в больницу, угрозы для их жизней нет.

    Некоторые пассажиры получили незначительные повреждения, отделавшись царапинами. Водитель автобус задержан до выяснения обстоятельств случившегося. В настоящий момент ведется расследование ДТП.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi