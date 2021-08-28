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В Китае ответили на доклад разведки США о происхождении COVID-19

В Китае ответили на доклад разведки США о происхождении COVID-19 Посольство Китая в США раскритиковало доклад американской разведки, посвященный происхождению COVID-19. Как сообщает Report со ссыкой на РИА Новости, соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.
Другие страны
28 августа 2021 г. 09:13
В Китае ответили на доклад разведки США о происхождении COVID-19

Посольство Китая в США раскритиковало доклад американской разведки, посвященный происхождению COVID-19. Как сообщает Report со ссыкой на РИА Новости, соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

"Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки", — заявили в дипведомстве.

В документе подчеркивается, что Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления, что Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о COVID-19. Как отметили дипломаты, Китай предоставил доступную ему информацию и "полностью открыто и прозрачно" сотрудничал с ВОЗ.

"Доклад разведывательного сообщества США показывает, что Вашингтон стремится пойти по неверному пути политических манипуляций. Доклад основан на презумпции вины со стороны Пекина, и он предназначен только для того, чтобы сделать Китай козлом отпущения", — добавили в ведомстве.

Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса.

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Версия на английском языке China criticizes US coronavirus origin report

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