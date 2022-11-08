В Китае отменили трансляцию видеообращения главы Евросовета

В Китае отменили трансляцию видеообращения главы Евросовета Шарля Мишеля на открытии China International Import Expo

В Китае отменили трансляцию видеообращения главы Евросовета Шарля Мишеля на открытии China International Import Expo.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Обращение должны были показать в записи. В своей речи Шарль Мишель резко раскритиковал незаконную войну России против Украины, а также отметил зависимость ЕС от российских энергоносителей.

Мишель также призывал Китай "использовать свое влияние", чтобы урегулировать войну России и Украины.

"По запросу китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное обращение, которое в конечном итоге не показали. Мы отправили его по обычным дипломатическим каналам",— сказал представитель Ш. Мишеля Баренд Лейтс.