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В Китае отменили трансляцию видеообращения главы Евросовета

В Китае отменили трансляцию видеообращения главы Евросовета В Китае отменили трансляцию видеообращения главы Евросовета Шарля Мишеля на открытии China International Import Expo
Другие страны
8 ноября 2022 г. 17:35
В Китае отменили трансляцию видеообращения главы Евросовета

В Китае отменили трансляцию видеообращения главы Евросовета Шарля Мишеля на открытии China International Import Expo.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Обращение должны были показать в записи. В своей речи Шарль Мишель резко раскритиковал незаконную войну России против Украины, а также отметил зависимость ЕС от российских энергоносителей.

Мишель также призывал Китай "использовать свое влияние", чтобы урегулировать войну России и Украины.

"По запросу китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное обращение, которое в конечном итоге не показали. Мы отправили его по обычным дипломатическим каналам",— сказал представитель Ш. Мишеля Баренд Лейтс.

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Версия на английском языке China cancels EU leader's video address at opening of major trade expo
Версия на азербайджанском языке Çin Aİ Şurası Prezidentinin video-müraciətinin televiziyada yayımını dayandırıb

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