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В Китае отменили штрафы за рождение трех детей

В Китае отменили штрафы за рождение трех детей Власти Китая отменили штрафы и другие санкции за рождение трех детей.
Другие страны
20 июля 2021 г. 15:55
В Китае отменили штрафы за рождение трех детей

Власти Китая отменили штрафы и другие санкции за рождение трех детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник решении Госсовета КНР.

К 2025 году правительство создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости.

"Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах", - указывается в документе.

"К 2025 году в целом будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости", - отмечается в решении Госсовета КНР.

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Версия на английском языке China cancels fine on birth of third child
Версия на азербайджанском языке Çində 3-cü uşağın doğulmasına görə tətbiq edilən cərimə ləğv edilib

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