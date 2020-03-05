​В Китае от коронавируса скончались более трех человек

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 3 012 человек, выздоровели более 52 тыс., количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 80,4 тыс.

Как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, об этом 5 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В среду ведомство проинформировало о более чем 80,2 тыс. инфицированных, 2 981 жертве и свыше 49,8 тыс. выздоровевших. Количество ежесуточно регистрируемых новых выявленных случаев заражения возросло на 20, составив 139, число зафиксированных за минувший день летальных исходов сократилось на семь, до 31. 2 189 человек были вылечены и выписаны из больниц.