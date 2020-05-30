​В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса.

Как передает Report, об этом заявили китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний.

Отмечается, что в ходе исследования были изучены образцы животных, которые продавались в торговой точке в Китае. Результаты их тестов на COVID-19 были отрицательными. Это означает, что они не могли заразить покупателей.

"Выходит, что рынок был одной из жертв заражения", — заявил глава центра Гао Фу.

При этом версия о том, что вирус возник в летучих мышах, прежде чем он был передан людям через "промежуточное животное", подтвердилась. Точное место заражения неизвестно.

По словам зоолога из Джорджтаунского университета Колина Карлсона, рынок морепродуктов в Ухане, вероятно, стал местом широкого распространения инфекции, когда один человек заразил многих других.