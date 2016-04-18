В Китае определили размер взятки, карающийся смертной казнью

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Высшая мера наказания — смертная казнь — будет применяться в отношении чиновников, получивших взятку, сумма которой превышает 3 млн. юаней (около 460 тыс. долл США). Как сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом говорится в опубликованном сегодня постановлении Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры Китая.

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин после своего прихода к власти в 2012 году начал масштабную антикоррупционную кампанию. В настоящее время в Китае под следствием находятся десятки чиновников высокого ранга и топ-менеджеров государственных компаний.