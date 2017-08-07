В Китае около 200 тысяч человек были эвакуированы из-за наводнений, трое погибли

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Продолжительные ливневые дожди и вызванные ими наводнения в северо-восточной китайской провинции Ляонин стали причиной гибели трех человек, около 188 тысяч местных жителей были эвакуированы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Непогода затронула жизни порядка 570 тысяч человек в семи городах провинции.

Согласно данным властей, в результате разгула стихии повреждены более тысячи домов, урон нанесен порядка 66,4 гектарам сельхозугодий.

В некоторых населенных пунктах нарушена подача электроэнергии, размыты дороги, повреждены линии связи.