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    В Китае около 200 тысяч человек были эвакуированы из-за наводнений, трое погибли

    Непогода затронула жизни порядка 570 тысяч человек в семи городах провинции

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Продолжительные ливневые дожди и вызванные ими наводнения в северо-восточной китайской провинции Ляонин стали причиной гибели трех человек, около 188 тысяч местных жителей были эвакуированы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Непогода затронула жизни порядка 570 тысяч человек в семи городах провинции.

    Согласно данным властей, в результате разгула стихии повреждены более тысячи домов, урон нанесен порядка 66,4 гектарам сельхозугодий.

    В некоторых населенных пунктах нарушена подача электроэнергии, размыты дороги, повреждены линии связи.

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