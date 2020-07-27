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В Китае официально закрылось генконсульство США

В Китае официально закрылось генконсульство США В соответствии с требованиями китайской стороны диппредставительство прекратило работу в понедельник, 27 июля, в 10:00 по местному времени. Национальный флаг США спустили с флагштока в генконсульстве, а все сотрудники покинули здание
Другие страны
27 июля 2020 г. 08:39
В Китае официально закрылось генконсульство США

Китай объявил об официальном закрытии генерального консульства США в городе Чэнду.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении МИД КНР.

В соответствии с требованиями китайской стороны диппредставительство прекратило работу в понедельник, 27 июля, в 10:00 по местному времени. Национальный флаг США спустили с флагштока в генконсульстве, а все сотрудники покинули здание.

После этого представители компетентных органов Китая вошли на территорию учреждения через главные ворота и приняли его в свое ведение.

Генконсульство США в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин. Консульство находится в стратегически важном месте: это единственное американское представительство среди юго-западных провинций.

24 июля Китай решил отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду, а также выдвинул конкретные требования к генеральному консульству прекратить любую деятельность и мероприятия.

22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Это решение объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность.

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