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В Китае объявили желтый уровень опасности из-за ливней

В Китае объявили желтый уровень опасности из-за ливней Центральное метеорологическое управление КНР объявило сегодня желтый уровень опасности в связи с возможными природными катастрофами из-за ливней, затронувших обширные районы Центрального, Северо-Западного, Юго-Западного и Северного Китая, сообщает Report
Другие страны
3 июля 2023 г. 18:36

Центральное метеорологическое управление КНР объявило сегодня желтый уровень опасности в связи с возможными природными катастрофами из-за ливней, затронувших обширные районы Центрального, Северо-Западного, Юго-Западного и Северного Китая, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Как оповестили метеорологи, особенно напряженная ситуация складывается в провинциях Гуйчжоу, Сычуань, Хубэй, Хэнань, Шэньси и Юньнань, а также в городе центрального подчинения Чунцин. В ближайшие дни населению этих районов рекомендовано принять необходимые меры предосторожности.

Министерство природных ресурсов и Центральное метеорологическое управление КНР предупредили, что в июле Китай столкнется с многочисленными стихийными бедствиями, включая наводнения, тайфуны и высокие температуры.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о возможных бедствиях, где красный цвет обозначает наиболее серьезную опасность, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

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