В Китае объявили высокий и высший уровень опасности из-за сильных ливней

Власти КНР объявили высший ("красный") и высокий ("оранжевый") уровень опасности в нескольких регионах страны в связи с проливными дождями, которые могут привести к наводнениям.

Власти КНР объявили высший ("красный") и высокий ("оранжевый") уровень опасности в нескольких регионах страны в связи с проливными дождями, которые могут привести к наводнениям.

Как передает Report , об этом сообщило Китайское метеорологическое управление.

Как уточняется на сайте ведомства, вплоть до 08:00 по пекинскому времени (04:00 по бакинскому времени) 1 июля проливные дожди пройдут в Шанхае и восточных провинциях - Цзянсу, Аньхой, Цзянси и Чжэцзян, в южной Гуйчжоу и прилегающем к ней Гуанси-Чжуанском автономном районе.

На юго-западе провинции Хунань (Центральный Китай) за сутки выпадет 250-260 мм осадков. На севере страны, включая Пекин, ожидаются ливни с грозами, в некоторых районах синоптики прогнозируют град.

Администрация китайской столицы объявила умеренный ("синий") уровень опасности. Согласно распространенному предупреждению, в горных районах Пекина существует риск возникновения оползней, а низины могут оказаться затопленными. В связи с этим населению рекомендуется проявлять повышенную бдительность.