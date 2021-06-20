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В Китае обрушился жилой дом, есть погибшие  

В Китае обрушился жилой дом, есть погибшие   По меньшей мере пять человек погибли, семь пострадали в результате обрушения в субботу жилого дома в центральной китайской провинции Хунань.
Другие страны
20 июня 2021 г. 08:13
В Китае обрушился жилой дом, есть погибшие  

По меньшей мере пять человек погибли, семь пострадали в результате обрушения в субботу жилого дома в центральной китайской провинции Хунань.

Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, инцидент произошел в 12:40 (07:40 бакинское время) в поселке Луян уезда Жучэн городского округа Чэньчжоу.

Как передает телеканал, на момент обрушения в доме, в котором проживали 27 человек, находились 12 жильцов. Из них пять погибли, семь получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия работали более 400 спасателей, почти 80 единиц техники. В настоящее время ведется ликвидация последствий инцидента, устанавливается причина обрушения дома.

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