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    В Китае обрушился детсад - три ребенка погибли

    Полиция проводит расследование случившегося

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Три ребенка погибли и еще трое получили травмы в результате обрушения здания детского сада на севере Китая. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", информацию о трагедии распространило китайское агентство Синьхуа, которое, в свою очередь, сослалось на данные местных властей. Инцидент произошел вечером в субботу в китайской провинции Хэбэй.

    По данным агентства, все пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время полиция проводит расследование случившегося.

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