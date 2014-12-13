В Китае обрушился детсад - три ребенка погибли

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Три ребенка погибли и еще трое получили травмы в результате обрушения здания детского сада на севере Китая. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", информацию о трагедии распространило китайское агентство Синьхуа, которое, в свою очередь, сослалось на данные местных властей. Инцидент произошел вечером в субботу в китайской провинции Хэбэй.

По данным агентства, все пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время полиция проводит расследование случившегося.