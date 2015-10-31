​В Китае обрушилось здание: 17 погибших и 23 раненых

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В центральной части Китая 17 рабочих погибли и еще 23 получили ранения в результате обрушения здания во время проведения реконструкции.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, представители уезда Уян провинции Хэнань заявили, что здание обрушилось во время проведения работ с его фундаментом. Всего из-под обломков удалось вытащить 40 человек: 17 погибших и 23 раненых. Отмечается, что девять человек из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Здание в два этажа было построено в 1990-е годы. Причина обрушения неизвестна, ведется расследование произошедшего.