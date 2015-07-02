В Китае обрушилась фабрика, под обломками находятся люди

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) обрушилось здание строящейся фабрики, под обломками находятся рабочие.

Как отмечает Report, об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению местных властей, к настоящему времени спасателям удалось извлечь из-под обломков не менее десяти пострадавших, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Поисковая операция продолжается, общее число рабочих, находившихся в строящемся здании в момент обрушения, пока неизвестно. О погибших не сообщается.