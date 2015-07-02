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    В Китае обрушилась фабрика, под обломками находятся люди

    Спасателям удалось извлечь из-под обломков не менее десяти пострадавших

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) обрушилось здание строящейся фабрики, под обломками находятся рабочие. 

    Как отмечает Report, об этом сообщает ТАСС. 

    Согласно заявлению местных властей, к настоящему времени спасателям удалось извлечь из-под обломков не менее десяти пострадавших, им была оказана необходимая медицинская помощь. 

    Поисковая операция продолжается, общее число рабочих, находившихся в строящемся здании в момент обрушения, пока неизвестно. О погибших не сообщается.

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