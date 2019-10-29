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В Китае обрушилась автостоянка, погибли восемь человек

В Китае обрушилась автостоянка, погибли восемь человек
​Восемь человек погибли, еще двое пострадали в результате обрушения на автостоянке в китайской провинции Гуйчжоу

Восемь человек погибли, еще двое пострадали в результате обрушения на автостоянке в китайской провинции Гуйчжоу, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел накануне во второй половине дня в городском округе Гуйян. На автостоянке, где велись строительные работы, произошло обрушение. В это время на площадке находилось 14 человек. Трое из них смогли выбежать, одного быстро спасли, а остальные 10 остались под завалами.

Их нашли спасатели. Восемь человек погибли, и двое пострадали. Происшествие расследуется.

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