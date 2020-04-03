​В Китае объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

Госсовет КНР принял решение об объявлении 4 апреля днем общенационального траура по умершим в результате пандемии нового коронавируса и медикам, пожертвовавшим своей жизнью ради спасения людей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 3 апреля сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно принятому решению, в субботу в стране должны быть приспущены все флаги, в том числе на территории иностранных дипмиссий. Отменены все увеселительные общественные мероприятия. С 10:00 по местному времени (06:00 по бакинскому времени) в течение трех минут весь Китай будет чтить молчанием память погибших.

По официальной статистике, число заразившихся коронавирусом в материковой части КНР с декабря 2019 года составило свыше 81,5 тыс., умерли более 3,3 тыс. человек.