В Китае неизвестный с ножом напал на школьников

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на детей у начальной школы города Хайкоу - административного центра южной провинции Хайнань в Китае, сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в результате нападения пострадали семь детей. Они получи ранения различной степени тяжести и госпитализированы. Состояние одной девочки, раненной в горло, вызывает опасения.

По свидетельству очевидцев, нападавшему от 30 до 40 лет. После нападения он скрылся.

Полиция прибыла на место происшествия, начато расследование и поиск нападавшего.