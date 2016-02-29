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    В Китае неизвестный с ножом напал на школьников

    В результате нападения пострадали семь детей

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на детей у начальной школы города Хайкоу - административного центра южной провинции Хайнань в Китае, сообщает Report со ссылкой на местные СМИ. 

    Отмечается, что в результате нападения пострадали семь детей. Они получи ранения различной степени тяжести и госпитализированы. Состояние одной девочки, раненной в горло, вызывает опасения. 

    По свидетельству очевидцев, нападавшему от 30 до 40 лет. После нападения он скрылся.

    Полиция прибыла на место происшествия, начато расследование и поиск нападавшего.

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