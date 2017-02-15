В Китае неизвестные с ножами напали на людей, погибли восемь человек

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В результате нападения вооруженных людей в Китае погибли восемь человек, включая двух преступников. Еще 10 человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Инцидент произошел в уезде Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Вооруженные ножами преступники напали на местных жителей. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили двух нападавших. Шесть человек были арестованы.