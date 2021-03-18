В Китае не будут рассматривать версию об утечке коронавируса из лаборатории

Даннный вопрос не подлежит исследованию, пока у них не появятся новые основания, подтверждающие такое предположение

Китайские ученые не будут больше рассматривать версию об утечке коронавируса из уханьской лаборатории, пока у них не появятся новые основания, подтверждающие такое предположение. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью газете Global Times заявил Лян Ваньнянь, глава группы китайских экспертов, участвовавших в миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане по изучения происхождения коронавируса.

"В ходе этого совместного исследования наши эксперты посетили центры по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй и города Ухань, Уханьский институт вирусологии, а также другие институты и лаборатории биобезопасности, - отметил Лян Ваньнянь в опубликованном в четверг интервью газете Global Times. - После выездов на места и полевых исследований группа экспертов единогласно согласилась с тем, что утечка вируса из лаборатории крайне маловероятна. Таким образом, в будущем миссии по отслеживанию происхождения коронавируса больше не будут сосредоточены на этой области, если только не появятся новые свидетельства".

Лян Ваньнянь напомнил, что эксперты также сошлись во мнениях еще по четырем пунктам: самый ранний случай заболевания COVID-19 был зафиксирован 8 декабря, уханьский рынок морепродуктов "Хуанань" сыграл важную роль в возникновении вспышки заболевания, поставки замороженной продукции могли повлиять на распространение коронавируса, вирус имеет животное происхождение и, вероятнее всего, передался человеку через промежуточное звено.

16 марта официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер сообщил, что доклад международной миссии экспертов, посетивших в январе-феврале Китай для выяснения происхождения нового коронавируса, может быть опубликован на следующей неделе.