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В Китае назвали опасным ходом визит делегации США на Тайвань

В Китае назвали опасным ходом визит делегации США на Тайвань Власти Китая призывают Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела страны, а также не нарушать принцип «одного Китая».
Другие страны
15 августа 2022 г. 05:34
В Китае назвали опасным ходом визит делегации США на Тайвань

Власти Китая призывают Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела страны, а также не нарушать принцип «одного Китая».

Как передает Report, об этом сообщил специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в социальной сети Twitter.

«Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики «одного Китая», надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина», — написал Сяомин.

Он также отметил, что тот, кто попробует помешать воссоединению Китая, столкнется с «великой стальной стеной», которая выкована руками свыше 1,4 млрд жителей КНР.

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