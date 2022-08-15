В Китае назвали опасным ходом визит делегации США на Тайвань

Власти Китая призывают Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела страны, а также не нарушать принцип «одного Китая».

Власти Китая призывают Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела страны, а также не нарушать принцип «одного Китая».

Как передает Report , об этом сообщил специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в социальной сети Twitter.

«Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики «одного Китая», надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина», — написал Сяомин.

Он также отметил, что тот, кто попробует помешать воссоединению Китая, столкнется с «великой стальной стеной», которая выкована руками свыше 1,4 млрд жителей КНР.