В Китае нарушают права детей этнических уйгуров и казахов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая отправляют в школы-интернаты детей этнических уйгуров и казахов, чьих родителей помещают в лагеря идеологического перевоспитания, именуемые «центрами перевоспитания» и «технической подготовки», сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Согласно информации итальянского журнала «Bitter Winter», который публикует статьи на тему религиозных свобод и прав человека в Китае, в сети школ и детских садов, известных как сеть «Айшин» (Любящее сердце), детей подвергают психологической обработке.

Обучение в этих школах проводится только на китайском языке, дети живут здесь под усиленной охраной, их доступ к внешнему миру ограничен. Здания школ и детсадов «Айшин» ограждены высокими заборами с колючей проволокой.

Родители могут связаться с детьми раз в месяц и то, лишь в режиме видеосвязи.

Журнал разместил на своем сайте видеозапись, которая по утверждению «Bitter Winter», датируется августом прошлого года. На видео запечатлено «образовательное учреждение» «Айшин», расположенное в поселке Чапчал в Казахском автономном округе Китая. У входа в здание находится КПП, где регистрируют посетителей и досматривают их личные вещи.

Представители Европейского союза в ходе обсуждения темы прав человека в Китае, выразили обеспокоенность положение в «лагерях политического перевоспитания» в этой стране.