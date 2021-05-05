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В Китае начнут штрафовать за пропаганду обжорства

В Китае начнут штрафовать за пропаганду обжорства Лидер КНР Си Цзиньпин в прошлом году заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает"
Другие страны
5 мая 2021 г. 16:45
В Китае начнут штрафовать за пропаганду обжорства

Власти Китая в рамках борьбы с чрезмерным потреблением и пищевыми отходами будут штрафовать за пропаганду обжорства и расточительное использование продуктов питания, прививать населению привычку умеренности и бережливого отношения к еде. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из текста соответствующего закона.

Постоянным вызовом для правительства в Китае раньше был вопрос, как накормить громадное население. Эту проблему решить удалось, теперь власти занялись борьбой с достигшим больших масштабов расточительством. Парламент Китая 29 апреля одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания, который вступил в силу в тот же день.

Лидер КНР Си Цзиньпин в прошлом году заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает", и распорядился пропагандировать среди жителей умеренность в еде. Китайский лидер призвал выработать у людей чувство стыда за "расточительство продовольствия и гордости за экономию".

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