В Китае начнут штрафовать за пропаганду обжорства

Лидер КНР Си Цзиньпин в прошлом году заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает"

Власти Китая в рамках борьбы с чрезмерным потреблением и пищевыми отходами будут штрафовать за пропаганду обжорства и расточительное использование продуктов питания, прививать населению привычку умеренности и бережливого отношения к еде. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из текста соответствующего закона.

Постоянным вызовом для правительства в Китае раньше был вопрос, как накормить громадное население. Эту проблему решить удалось, теперь власти занялись борьбой с достигшим больших масштабов расточительством. Парламент Китая 29 апреля одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания, который вступил в силу в тот же день.

Лидер КНР Си Цзиньпин в прошлом году заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает", и распорядился пропагандировать среди жителей умеренность в еде. Китайский лидер призвал выработать у людей чувство стыда за "расточительство продовольствия и гордости за экономию".