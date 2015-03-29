​В Китае начался Азиатский экономический форум

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В китайском Боао стартовал Азиатский экономический форум.

Как передает Report со ссылкой на "Euronews", председатель КНР Си Цзиньпин открыл его призывом к государствам со всех континентов присоединяться к реализации проекта так называемого "Экономического пояса Шелкового пути".

По его словам, о намерении участвовать в этой инициативе уже заявили более 60 стран и международных организаций.

"Проекты по строительству “Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути” и созданию “Азиатского банка инфраструктурных инвестиций” открыты для всех. Мы приветствуем активное участие в них стран, расположенных вдоль этих путей, и всех азиатских государств. Мы также протягиваем руку нашим друзьям со всех континентов, призывая их присоединиться к этим перспективным проектам", – отметил Си Цзиньпин.

Данный проект был инициирован Пекином. Он предполагает расширение сотрудничества между его участниками в торговле, энергетике, инвестиционной сфере и других областях.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что объемы двусторонней межрегиональной торговли между Азией и Европой уже сейчас крупнейшие в мире. "Мы зависим друг от друга, это факт. Например, финансовая стабильность в еврозоне непосредственно влияет на темпы роста в странах Азии, а рост процветания среднего класса в обширных частях Азии имеет важное значение для будущего Европы", – подчеркнул Рютте.

В ходе форума большой интерес европейцев вызвал создаваемый Китаем Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с уставным капиталом в $100 млрд для финансирования инфраструктурных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.