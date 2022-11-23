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В Китае начались протесты на заводе Foxconn по производству iPhone

В Китае начались протесты на заводе Foxconn по производству iPhone На заводе Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу начались "широкомасштабные протесты". Это крупнейшее в мире предприятие по производству смартфонов iPhone.
Другие страны
23 ноября 2022 г. 09:48
В Китае начались протесты на заводе Foxconn по производству iPhone

На заводе Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу начались "широкомасштабные протесты". Это крупнейшее в мире предприятие по производству смартфонов iPhone.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что рабочие били палками по камерам наблюдения и окнам в здании кампуса Foxconn. На место уже прибыла полиция.

Официально китайские власти пока никак не комментировали инцидент.

В начале ноября Apple сообщила, что из-за коронавирусных ограничений завод "работает со значительно сниженной производительностью". Китайские власти еще в середине сентября объявили о введении строгих ограничений в одном из самых густонаселенных районов Чжэнчжоу, а на заводе Foxconn ввела санитарные ограничения. Это вызвало недовольство работников, некоторые из них покинули предприятие. Reuters сообщало, что производство на заводе по итогам ноября может сократиться на 30%.

В середине сентября введены строгие коронавирусные ограничения в Чжэнчжоу, где среди прочего расположены предприятия многих поставщиков Apple. Завод Foxconn изначально не попал под действие очередного локдауна в Китае, однако уже через несколько дней руководство компании самостоятельно ввело санитарные ограничения на заводе. Сотрудникам запретили принимать пищу на территории завода, ограничили их перемещение по территории кампуса, а также обязали носить защитные маски класса N95. Все это вызвало недовольство работников.

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Версия на английском языке Protests break out at Foxconn iPhone factory in China

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