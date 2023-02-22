В Китае начались продажи нового седана XPeng P7

Китайский автопроизводитель XPeng вывел на рынок новый электрический седан P7, способный преодолевать на одной зарядке 480 км,

Китайский автопроизводитель XPeng вывел на рынок новый электрический седан P7, способный преодолевать на одной зарядке 480 км,

Как передает Report со ссылкой на Autohome, мотор машины, установленный на задней оси, развивает 267 л.с. В салоне предусмотрен 15-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. Еще один 12-дюймовый экран служит панелью приборов. В Китае новинка XPeng стоит от 230 тыс. юаней.

Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4880 мм, 1896 мм и 1450 мм соответственно, колесная база - 2998 мм. При этом из вспомогательных электронных систем для P7 доступен круиз-контроль.