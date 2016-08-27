В Китае начались крупномасштабные антитеррористические учения в преддверии саммита G20

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Крупномасштабные антитеррористические учения начались в Шанхае в КНР, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации, учения организованы антитеррористическим комитетом Шанхая совместно с Шанхайским гарнизоном НОАК, Шанхайским отрядом вооруженной полиции и городским управлением общественной безопасности.

Не сообщается, сколько военнослужащих и единиц техники задействованы в учениях и сколько дней они продлятся.

Ранее китайские СМИ также сообщили о том, что в связи с возрастающей угрозой терроризма и предстоящим саммитом G20 в Ханчжоу усиливаются меры безопасности в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Шанхая.

За последнее время это не первые подобные учения в Китае. Ранее они прошли в международном аэропорту одного из крупнейших городов Китая Чунцина, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны.