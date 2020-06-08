В Китае начались клинические испытания нового препарата против COVID-19

Первая фаза клинических испытаний нового китайского препарата с нейтрализующими COVID-19 антителами началась в Шанхае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет местная газета Shanghai Daily.

Препарат, получивший обозначение JS016, совместно разработан компанией Shanghai Junshi Biosciences и Институтом микробиологии при Китайской академии наук. Клинические испытания, одобренные Государственным управлением по контролю за медикаментами КНР, начались в больнице Хуашань. Препарат, пишет издание, был внутривенно введен здоровым добровольцам, чтобы проверить его безопасность, иммуногенность и то, как лекарство ведет себя в организме и выводится из него.

"После приема препарата четверо реципиентов чувствуют себя хорошо. Мы будем четко следовать плану в проведении тестов. Результаты помогут нам в определении правильной дозировки для инфицированных людей в последующих клинических испытаниях", - приводит газета слова врача из больницы Хуашань Чжан Цзин.