В Китае начали изымать гробы и запрещать похороны

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Власти провинции Цзянси на юго-востоке Китая начали принимать меры по внедрению политики "только кремация" с целью сохранения земельных ресурсов, насильно конфисковывая у местного населения готовые гробы и запрещая традиционные ритуалы погребения усопших, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Правительство провинции намерено сделать кремацию единственным разрешенным методом уничтожения останков человека. Власти многих городов по всей провинции в целях сохранения земельных ресурсов поставили крайний срок исполнения политики "только кремация" уже к сентябрю этого года.

Согласно фотографиям и видеокадрам, распространившимся в социальных сетях в Китае за прошедшие выходные, чиновники силой конфисковали гробы из домов местных деревенских жителей в городских округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь. Огромная гора деревянных гробов была уничтожена экскаватором, при этом многие пожилые жители, ложились в гробы в попытке их сохранить. Чиновники запрещают не только гробы, но и другие традиционные ритуалы, в том числе надгробные камни и бумажные деньги.

Власти провинции Шаньдун также запретили проведение традиционных погребений. Согласно новой политике, умершие должны быть подвергнуты кремации, а родственники должны предоставить сертификат о проведении соответствующих процедур.

Однако для некоторых жителей Китая крайне важно быть погребенными в земле традиционным образом, чтобы тело при похоронах было целым. Поэтому некоторые граждане прибегают к услугам "торговцев телами", чтобы сжечь чужое тело и получить сертификат, а тело родственника захоронить нетронутым, часто это проводится тайно.