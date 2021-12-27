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В Китае начали дезинфекцию города Сиань из-за вспышки COVID-19

В Китае начали дезинфекцию города Сиань из-за вспышки COVID-19 В 13-миллионном китайском городе Сиань начали проводить дезинфекцию в связи с вспышкой заболеваний штаммом коронавируса COVID-19 "дельта".
Другие страны
27 декабря 2021 г. 14:34
В Китае начали дезинфекцию города Сиань из-за вспышки COVID-19

В 13-миллионном китайском городе Сиань начали проводить дезинфекцию в связи с вспышкой заболеваний штаммом коронавируса COVID-19 "дельта".

Как передает Repor со ссылкой на Bloomberg, власти начали распыление дезинфицирующих средств по всему городу, они просят жителей держать окна закрытыми, а также соблюдать меры предосторожности на улицах.

В общей сложности менее чем за три недели в городе было зафиксировано более 600 новых случаев заражения вирусом, по большей части штаммом "дельта". В связи со вспышкой вируса на прошлой неделе в Сиане был объявлен локдаун.

Китайские власти обеспокоены распространением инфекции внутри страны в связи с приближающимися зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые должны будут пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.

Всего в Китае за время пандемии выявлено около 101 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 4 тыс. смертей от последствий заболевания.

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