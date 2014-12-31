​В Китае на заводе прогремел взрыв, погибли 17 человек

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел на машиностроительном заводе в провинции Гуандун на юге Китая, погибли 17 человек, еще 20 получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в городе Фошань. В настоящий момент на месте ведутся спасательные работы.

В свою очередь, местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что взрыв прогремел на заводе компании Fuhua Engineering and Manufacturing Co. В результате взрыва потолок и стены завода были разрушены, близлежащие строения повреждены.