В Китае на складе нефтяной компании произошел взрыв

© Foto: telegraf.ru

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами взрыва на складском помещении одной из нефтяной компаний в китайской провинции Аньхой стали пять человек, еще трое пострадали.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Взрыв прогремел вечером в воскресенье на складе компании Ваньхуа (Wanhua) в городе Аньцин. После взрыва склад загорелся. Пожарным понадобилось три часа, чтобы потушить пожар.

Тела погибших были обнаружены утром в понедельник. В настоящий момент двое пострадавших проходят лечение в больнице. Причина случившегося выясняется.