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В Китае на обогатительной фабрике погибли шесть человек

В Китае на обогатительной фабрике погибли шесть человек Шесть человек погибли в результате аварии на фабрике по обогащению медно-молибденовой руды в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Другие страны
24 июля 2025 г. 05:19
В Китае на обогатительной фабрике погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате аварии на фабрике по обогащению медно-молибденовой руды в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, ЧП произошло в среду на объекте компании China National Gold Group, расположенном в городе Хулун-Буир. Все погибшие - студенты Северо-Восточного университета.

Согласно материалам следствия, учащиеся в ходе экскурсии упали во флотационную камеру из-за обрушения решетчатой пластины. Также пострадал их учитель.

Полиция выясняет детали происшествия, ведется следствие.

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