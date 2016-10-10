В Китае на фармацевтической фабрике прогремел взрыв

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в понедельник на фармацевтической фабрике в китайской провинции Шаньдун.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел на фабрике в городе Цзинань.

Сообщается, что на месте взрыва видно облако дыма, в воздухе ощущается запах гари. Причина случившегося неизвестна.

В пожарном управлении города подтвердили факт взрыва. На место уже прибыли пожарные. В настоящий момент информации о пострадавших или жертвах нет, как и о загрязнении окружающей среды химикатами.

По данным телеканала "Феникс", взрыв прогремел в одном из цехов фабрики.