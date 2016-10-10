 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Китае на фармацевтической фабрике прогремел взрыв

    Информации о пострадавших или жертвах нет

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в понедельник на фармацевтической фабрике в китайской провинции Шаньдун.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел на фабрике в городе Цзинань. 

    Сообщается, что на месте взрыва видно облако дыма, в воздухе ощущается запах гари. Причина случившегося неизвестна.

    В пожарном управлении города подтвердили факт взрыва. На место уже прибыли пожарные. В настоящий момент информации о пострадавших или жертвах нет, как и о загрязнении окружающей среды химикатами.

    По данным телеканала "Феникс", взрыв прогремел в одном из цехов фабрики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi