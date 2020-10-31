В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей

Два человека пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в одной из больниц города Гуанчжоу в Китае

Два человека пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в одной из больниц города Гуанчжоу в Китае, сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

Нападение произошло сегодня около 10:00 по местному времени, когда 35-летний уроженец северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян по не установленной пока причине ворвался с ножом в больницу и напал на людей. Сообщается, что мужчина ранее проходил лечение в этой больнице.

После нападения мужчина покончил с собой, мотивы его поступка неизвестны.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование.