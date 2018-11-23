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    В Китае мужчина после ссоры с женой въехал в толпу школьников, есть погибшие

    © AFP 2018 / STR

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Китае мужчина въехал в толпу школьников. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", он совершил преступление из-за отчаяния после ссоры с женой.

    Инцидент произошел в городе Хулудао вблизи ворот одной из местных школ. Автомобиль марки Audi, ехавший по встречной полосе, на полной скорости въехал в толпу школьников, которые переходили дорогу.

    По последним данным, в результате инцидента пять человек погибли, еще 19 пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Полиция арестовала водителя, который пытался скрыться с места преступления.

    СМИ также пишут, что подозреваемый – сын секретаря парткома деревни Циннюшань уезда Цзяньчан.

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