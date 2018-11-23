В Китае мужчина после ссоры с женой въехал в толпу школьников, есть погибшие

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Китае мужчина въехал в толпу школьников.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", он совершил преступление из-за отчаяния после ссоры с женой.

Инцидент произошел в городе Хулудао вблизи ворот одной из местных школ. Автомобиль марки Audi, ехавший по встречной полосе, на полной скорости въехал в толпу школьников, которые переходили дорогу.

По последним данным, в результате инцидента пять человек погибли, еще 19 пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Полиция арестовала водителя, который пытался скрыться с места преступления.

СМИ также пишут, что подозреваемый – сын секретаря парткома деревни Циннюшань уезда Цзяньчан.