В Китае мужчина напал с ножом на людей у школы, есть погибшие

Мужчина напал с ножом на людей в нескольких общественных местах в китайском городе Лэйян провинции Хунань, два человека погибли и еще три получили ранения.

Мужчина напал с ножом на людей в нескольких общественных местах в китайском городе Лэйян провинции Хунань, два человека погибли и еще три получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило издание Pengpai.

Инцидент произошел вечером 3 августа. 31-летний мужчина появился у входа в одну из начальных школ города и начал наносить людям удары ножом. После этого он ворвался в заведение для игры в маджонг и напал на посетителей.

Все пострадавшие были отправлены в больницу. Полиция задержала нападавшего. Правоохранители ведут расследование.