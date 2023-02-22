В Китае молодоженам будут давать брачный отпуск ради повышения рождаемости

В Китае молодоженам будут давать брачный отпуск ради повышения рождаемости в стране.

В Китае молодоженам будут давать брачный отпуск ради повышения рождаемости в стране.

Как передает Report, об этом пишет Asia One.

По данным местных СМИ, провинции сами будут устанавливать количество отпускных дней. Например, в Ганьсу и Шаньси молодоженам предоставляют максимальное количество дней отдыха - 30, в то время как в Шанхае супругам положено десять дней отпуска, а в Сычуани три дня.

Как считают специалисты, спад уровня рождаемости в Китае связан с политикой "одного ребенка", действующей в период с 1980 по 2015 год. Кроме того, резкий рост расходов на образование тоже привел к тому, что многие китайцы вообще не захотели иметь детей.