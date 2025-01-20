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В Китае казнили врезавшегося в толпу водителя

В Китае казнили врезавшегося в толпу водителя В Китае казнили мужчину, наехавшего на толпу людей в городе Чжухай в ноябре прошлого года.
Другие страны
20 января 2025 г. 11:51
В Китае казнили врезавшегося в толпу водителя

В Китае казнили мужчину, наехавшего на толпу людей в городе Чжухай в ноябре прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Народный суд средней ступени города Чжухай в провинции Гуандун 20 января привел в исполнение смертный приговор в отношении Фань Вэйцю, в соответствии с постановлением Верховного народного суда", - говорится в сообщении Центрального телевидения.

Отметим, что 62-летний мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей в городе Чжухай в южной провинции Гуандун. В результате инцидента погибли 25 человек, еще 43 пострадали.

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Версия на английском языке China executes driver who killed dozens in car attack
Версия на азербайджанском языке Çində avtomobili izdihamın üzərinə sürən şəxs edam edilib

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