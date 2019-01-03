В Китае казнили серийного насильника, убившего 11 женщин

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Власти КНР в четверг привели в исполнение смертный приговор серийного насильника Гао Чэнъюна, убившего в период с 1998 по 2002 год. 11 женщин и несовершеннолетних девушек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Народного суда китайского города Байинь (провинция Ганьсу).

"На основании решения Верховного народного суда КНР, в соответствие с приказом об исполнении смертного приговора, в четверг утром Гао Чэнъюн был казнен, - говорится в заявлении ведомства. - В соответствие с законом, для осуществления надзора на месте исполнения приговора присутствовали сотрудники прокуратуры".

Согласно материалам следствия, 54-летний Гао Чэнъюн с 1988 по 2002 год совершал тяжкие преступления на территории северо-западной провинции Ганьсу и прилегающего к ней с севера автономного района Внутренняя Монголия.