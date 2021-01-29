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В Китае казнили бывшего главу госкомпании из-за коррупции

В Китае казнили бывшего главу госкомпании из-за коррупции С 2008 по 2018 годы подсудимый незаконно присвоил себе финансовые средства и намеревался получить взятки на сумму свыше 1,7 млрд юаней
Другие страны
29 января 2021 г. 17:07
В Китае казнили бывшего главу госкомпании из-за коррупции

Китайские власти сегодня привели в исполнение смертный приговор в отношении бывшего секретаря парткома и главы совета директоров инвестиционной компании China Huarong Лай Сяоминя за взяточничество и нанесение большого ущерба интересам народа. Как предает Report со ссылкой ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Лай Сяоминь получил взятки на чрезвычайно крупную сумму и совершил особо тяжкие правонарушения, оказав крайне негативное воздействие на общество и нанеся большой урон интересам народа", - говорится в судебном вердикте.

Расследование в отношении Лай Сяоминя было начато в апреле 2018 года, а через шесть месяцев он был исключен из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) и смещен с занимаемых постов по обвинению в коррупции. Бывший чиновник обвиняется в политических спекуляциях, нежелании содействовать проведению расследования, растратах, хищениях и противозаконном присвоении средств, в проведении банкетов за государственный счет, получении взяток в виде предметов роскоши и денежных средств, а также злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

Согласно материалам следствия, с 2008 по 2018 годы подсудимый незаконно присвоил себе финансовые средства и намеревался получить от третьих лиц взятки на сумму свыше 1,7 млрд юаней (около 261,5 млн долларов США). Суд доказал, что бывший чиновник также обманом присвоил более 25,1 млн юаней (около 3,8 млн долларов США) из государственных средств.

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