В Китае казнен чиновник, осужденный за убийство и коррупцию

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Смертный приговор в отношении бывшего заместителя главы комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) автономного района Внутренняя Монголия Чжао Липина сегодня был приведен в исполнение, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации Центрального телевидения Китая (CCTV), чиновник был обвинен в совершении ряда крупных преступлений.

Приговор чиновнику был вынесен в конце февраля народным судом провинции Шаньси (Северный Китай) повторно в ответ на апелляцию. В ноябре прошлого года Чжао Липин был лишен всех правительственных полномочий с конфискацией личного имущества на сумму 2 млн юаней (более $291 тыс.), а также приговорен к смертной казни.

Ранее суд признал весомыми доказательства по обвинениям, выдвинутым в адрес чиновника, которому в вину вменяется преднамеренное убийство, совершенное в марте 2015 года. Помимо этого Чжао Липин уличен в получении взяток на общую сумму 23,6 млн юаней (3,4 млн. долларов).