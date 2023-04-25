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В Китае изменятся правила для въезжающих в страну

В Китае изменятся правила для въезжающих в страну С 29 апреля всем приезжающим в Китай достаточно будет сделать тест на антиген к коронавирусу.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 23:00
В Китае изменятся правила для въезжающих в страну

С 29 апреля всем приезжающим в Китай достаточно будет сделать тест на антиген к коронавирусу.

Как передает Report со ссылкой на МИД страны, требование об обязательном наличии ПЦР-теста будет отменено.

"С 29 апреля весь персонал, прибывающий в Китай, может заменить тест на нуклеиновые кислоты тестом на антиген, сделанным в течение 48 часов до посадки в самолет, авиакомпании больше не будут проверять сертификаты ПЦР-тестов перед посадкой", – сказала на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

Тесты на антиген в российских клиниках стоят почти так же, как и ПЦР. Однако такой экспресс-тест можно купить в аптеке и сделать самостоятельно за несколько минут. Как ранее сообщали в диппредставительствах, россияне, направляющиеся в Китай прямыми авиарейсами, могут предоставлять результаты теста на антиген, включая самотестирование.

Власти Китая в декабре 2022 года начали ослаблять жесткую антиковидную политику из-за ее негативного влияния на экономику, производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Ограничительные меры были значительно скорректированы после волны протестов в мегаполисах страны. С 8 января Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

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Версия на азербайджанском языке Çin xaricdən gələnlər üçün koronavirus testi tələbini aradan qaldıracaq

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