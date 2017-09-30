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    В Китае из зоопарка сбежали 78 крокодилов

    Крокодилы устроили побег во время ремонта в террариуме

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В китайской провинции Сычуань из зоопарка сбежали 78 детенышей крокодилов/

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Daily Mail.

    Как сообщается, крокодилы устроили "побег" во время ремонта в террариуме. Зоопарку уже удалось вернуть 73 рептилии.

    По словам сотрудников зоопарка, сбежавшие крокодилы не представляют опасности для человека, пока не подрастут.

    Пропавшие рептилии относятся к сиамским крокодилам, находящимся под угрозой вымирания — в Китае они считаются деликатесом. Также они часто становятся жертвами браконьеров из-за своей кожи. 

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