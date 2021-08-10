В Китае из-за стада слонов эвакуировали 150 тыс. человек

Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля этого года эвакуировали более 150 тыс. жителей региона из-за стада мигрирующих диких слонов.

Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля этого года эвакуировали более 150 тыс. жителей региона из-за стада мигрирующих диких слонов.

Как передает Report, oб этом сообщает агентство “Xinhuanet” .

По его информации, азиатские слоны отправились в путешествие в апреле этого года. С 16 апреля животные прошли более 1,3 тыс. км, при их приближении местных жителей временно переселяли.

За гигантами вели наблюдение как с земли, так и с воздуха, при помощи беспилотников. По ходу передвижения стада для слонов оставляли корм. В итоге, как отмечает агентство, слоны за 110 дней путешествия съели 180 т приготовленной для них еды. Всего для сопровождения слонов были задействованы более 25 тыс. полицейских, 973 беспилотника, более 15 тыс. автомобилей скорой помощи, а около 150 тыс. человек эвакуированы.

Ущерб от такого слоновьего тура, по предварительным оценкам, составил миллионы долларов. При этом убивать, перевозить и даже трогать животных было строжайше запрещено, поскольку в Китае они охраняются на высшем государственном уровне.