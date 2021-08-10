О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Китае из-за стада слонов эвакуировали 150 тыс. человек

В Китае из-за стада слонов эвакуировали 150 тыс. человек Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля этого года эвакуировали более 150 тыс. жителей региона из-за стада мигрирующих диких слонов.
Другие страны
10 августа 2021 г. 04:57
В Китае из-за стада слонов эвакуировали 150 тыс. человек

Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля этого года эвакуировали более 150 тыс. жителей региона из-за стада мигрирующих диких слонов.

Как передает Report, oб этом сообщает агентство “Xinhuanet”.

По его информации, азиатские слоны отправились в путешествие в апреле этого года. С 16 апреля животные прошли более 1,3 тыс. км, при их приближении местных жителей временно переселяли.

За гигантами вели наблюдение как с земли, так и с воздуха, при помощи беспилотников. По ходу передвижения стада для слонов оставляли корм. В итоге, как отмечает агентство, слоны за 110 дней путешествия съели 180 т приготовленной для них еды. Всего для сопровождения слонов были задействованы более 25 тыс. полицейских, 973 беспилотника, более 15 тыс. автомобилей скорой помощи, а около 150 тыс. человек эвакуированы.

Ущерб от такого слоновьего тура, по предварительным оценкам, составил миллионы долларов. При этом убивать, перевозить и даже трогать животных было строжайше запрещено, поскольку в Китае они охраняются на высшем государственном уровне.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41
Председатель комитета: Невакцинированные не должны быть допущены к работе
Председатель комитета: Невакцинированные не должны быть допущены к работе
9 августа 2021 г. 16:39
В Грузии ношение масок на открытом воздухе снова станет обязательным
В Грузии ношение масок на открытом воздухе снова станет обязательным
9 августа 2021 г. 14:35
Байрамов и Лавров обсудили пути нормализации ситуации на границе с Арменией
Байрамов и Лавров обсудили пути нормализации ситуации на границе с Арменией
9 августа 2021 г. 13:56
Погиб лейтенант Азербайджанской армии
Погиб лейтенант Азербайджанской армии
9 августа 2021 г. 13:47
Побывавший в Карабахе колумбийский журналист изобличил армянский вандализм
Побывавший в Карабахе колумбийский журналист изобличил армянский вандализм
9 августа 2021 г. 11:27
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана
9 августа 2021 г. 10:42
МО: Позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана подверглись обстрелу
МО: Позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана подверглись обстрелу
8 августа 2021 г. 14:00
МО: Некоторые граждане пытались проникнуть на территорию воинской части
ФотоМО: Некоторые граждане пытались проникнуть на территорию воинской части
8 августа 2021 г. 13:55
Азербайджанские пожарные стараются потушить 5 пожаров в Мугле
Азербайджанские пожарные стараются потушить 5 пожаров в Мугле
8 августа 2021 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi