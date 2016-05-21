В Китае из-за скандала с лекарствами арестованы 135 человек

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Волна арестов прошла в Китае в связи с разоблачением сети нелегальных торговцев лекарствами. Решением суда арестованы 135 человек в 22 провинциях страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, десять из арестованных - работники сферы здравоохранения, им предъявлены обвинения в халатности - по версии следствия, они покупали нелицензированные лекарства для госучреждений у подпольных продавцов. Большинство подозреваемых занимались нелегальной перепродажей лекарств, сообщает прокуратура.

Скандал, связанный с нелегальными лекарствами, разыгрался в Китае несколько месяцев назад. Как утверждают следователи, им удалось раскрыть крупную сеть, которая занималась перепродажей вакцин - в том числе от бешенства, гепатита B и полиомиелита - по завышенным ценам.